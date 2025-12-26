ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 ДЕКЕМВРИ

БНТ

06:00 Книга на книгите 3 анимационен филм

06:55 Денят започва

09:00 По света и у нас

09:10 Смешното духче Хюи Бу детски игрален филм

10:50 Коледно матине 2025

12:00 По света и у нас

12:30 Илия Луков и приятели концерт-спектакъл

14:10 Вариации за цигулка. Златният храм игрална новела

14:25 Светото семейство игрален филм /2, последна част/

16:05 В кадър: Децата на Дунав

17:05 Таралежите се раждат без бодли детски тв филм

18:30 Злато и сребро – Коледа с Андре Рийо празничен концерт

20:00 По света и у нас

20:30 Събитията на 2025

21:30 „Коледни звезди“ галаконцерт

23:00 Най-добрите дни игрален филм (12)

01:10 Конан Варварина /п/ (14)

03:00 По света и у нас /п/

03:30 Събитията на 2025 /п/

04:30 Имате среща с … Диана Любенова /п/

05:15 Българското село /п/

05:45 Арт детектив /п/

bTV

00:00 „Самарянин“ – екшън, фантастика (САЩ, 2022 г.), режисьор: Джулиъс Ейвъри, в ролите: Силвестър Сталоун, Джейвън Уолтън, Пилоу Асбек, Даша Поланко, Мойзес Ариас, Мартин Стар, Джаред Одрик, Майкъл Арън Милиган, София Тейтъм, Ейбрахам Клинкскейлс и др.

01:55 „Опасни улици“ – сериал, с.17, еп.12

02:55 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.15

03:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.19

04:05 „Шантаво семейство 2“ – анимация, комедия, хорър (Германия, Великобритания, 2021 г.), режисьор: Холгер Тапе

05:00 „Мулан: Принцесата воин“ – анимация, семеен (Китай, 2020 г.), режисьор: Лео Ляо

07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова

09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „Хари Потър и Нечистокръвния принц“ – приключенски, семеен, фентъзи (Великобритания, САЩ, 2009 г.), режисьор: Дейвид Йейтс, в ролите: Даниел Радклиф, Рупърт Гринт, Ема Уотсън, Майкъл Гамбън, Хелена Бонам Картър, Джим Броудбент, Роби Колтрейн, Уоруик Дейви

15:30 ПРЕМИЕРА: „Коледа, книга и още нещо“ – романтичен (Канада, 2024 г.), режисьор: Майкъл Робисън, в ролите: Джули Гонсало, Брендън Пени, Кейтлин Бернард, Кристиан Вестервелд, Кион Кларк, Кристин Шателейн, Никол Оливър, Дарси Лори, Сунита Прасад и др.

17:10 ПРЕМИЕРА: „Трима мъдреци и едно момче“ – комедия, драма, семеен (Канада, САЩ, 2024 г.), режисьор: Тери Инграм, в ролите: Пол Кембъл, Тайлър Хайнс, Андрю У. Уокър, Маргарет Колин, Майлс Марталер, Кристофър Шайър, Ерин Карплук, Фиона Врум и др.

19:00 bTV Новините – централна емисия

20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев

22:00 „Завръщане в Америка“ – комедия (САЩ, 2021 г.), режисьор: Крейг Брюър, в ролите: Еди Мърфи, Арсенио Хол, Шари Хедли, Джърмейн Фаулър, Лесли Джоунс, Трейси Морган, Кики Лейн, Уесли Снайпс, Джеймс Ърл Джоунс, Бела Мърфи, Джон Амос и др.

bTV Action

00:45 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.11 /п./

01:45 „Под прикритие“ – сериал, с.5, еп.7

02:45 „Извън играта“ – сериал, с.1, еп.6 /п./

03:30 „Спирала“ – сериал, с.4, еп.6 /п./

04:30 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.13 /п./

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.4, еп.2 /п./

06:00 „Марс: Последен шанс“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Скот Уилър, в ролите: Лейн Таунсенд, Алън Пиетрушевски, Дженифър Дороги, Ариана Афсар, Клоуи Фарнуърт, Хаим Дънбар, Дион Нейш, Каролин Уилямс, Еди Оудиш, Каролин Атууд и др.

07:45 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.12 /п./

08:45 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.4, еп.1 /п./

09:45 „Ромео трябва да умре“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2000 г.), режисьор: Анджей Бартковяк, в ролите: Джет Ли, Алия, Айзея Уошингтън, Ръсел Уонг, Джон Кит Лий, Делрой Линдо, Едоардо Балерини, Ърл Симънс-DMX и др.

12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.10 /п./

13:00 „Непобедимите 3“ – екшън, трилър, приключенски (САЩ, Франция, 2014 г.), режисьор: Патрик Хюз, в ролите: Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Харисън Форд, Антонио Бандерас, Арнолд Шварценегер, Мел Гибсън, Уесли Снайпс, Долф Лундгрен и др.

15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.4, еп.2

16:00 „Сомердал“ – сериал, с.3, еп.6

17:00 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.13

18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.3, еп.6

19:00 „Спирала“ – сериал, с.4, еп.6

20:00 „Извън играта“ – сериал, с.1, еп.6

21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.11

22:00 „Матрицата: Възкресения“ – екшън, фантастика (САЩ, Австралия, 2021 г.), режисьор: Лана Уашовски, в ролите: Киану Рийвс, Кари-Ан Мос, Кристина Ричи, Джесика Хенуик, Приянка Чопра, Яя Абдул-Матийн II, Нийл Харис, Джейда Пинкет Смит, Даниел Бернхард, Ламбер

bTV Comedy

00:00 „Кученца: Сами вкъщи“ – комедия, семеен (САЩ, 2021 г.), режисьор: Алекс Меркин, в ролите: Долф Лундгрен, Кийт Дейвид, Никълъс Туртуро, Ерик Робъртс, Брандън Бъроуз, Тайлър Холингер, Изадора Суон, Дженифър Лав Хюит, Роб Шнайдер, Дани Трехо, Малкълм Макдауъ

02:00 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.20 /п./

02:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.21 /п./

03:00 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.9 /п./

03:30 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.10 /п./

04:00 „Мен не ме мислете“ – сериал, еп.9 /п./

05:00 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.20 /п./

05:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.21 /п./

06:00 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.20

06:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.21

07:00 Приятели“ – сериал, с.2, еп.7 /п./

07:30 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.8 /п./

08:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.21 /п./

08:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.22 /п./

09:00„Мен не ме мислете“ – сериал, еп.8 /п./

10:00 ПРЕМИЕРА: „Кученца: Сами вкъщи“ – комедия, семеен (САЩ, 2021 г.), режисьор: Алекс Меркин, в ролите: Долф Лундгрен, Кийт Дейвид, Никълъс Туртуро, Ерик Робъртс, Брандън Бъроуз, Тайлър Холингер, Изадора Суон, Дженифър Лав Хюит, Роб Шнайдер, Дани Трехо, Малкъ

12:00 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.4 /п./

12:30 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.5 /п./

13:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.21 /п./

13:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.22 /п./

14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.12 /п./

14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.13 /п./

15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.15, еп.6 /п./

17:00 „Мен не ме мислете“ – сериал, еп.9

18:00 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.9

18:30 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.10

19:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.23

19:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.24

20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.15, еп.7

22:00 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.6

22:30 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.7

23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.14

23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.15

Nova TV

06:55 „Здравей, България” – сутрешен блок

09:30 „Купихме си зоопарк” – с уч. на Мат Деймън, Скарлет Йохансон, Томас Хейдън Чърч и др.

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Братя Аргирови и приятели” – концерт

14:20 „Коледа, любов и фъдж” (премиера) – с уч. на Ерин Карплък, Кристъфър Ръсел, Далиас Блейк и др.

16:10 „Сам вкъщи 4” – с уч. на Френч Стюарт, Ерик Абъри, Джейсън Бейк и др.

18:00 „Сделка или не” – телевизионна игра

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

20:00 „Доктор Дулитъл” – с уч. на Робърт Дауни Джуниър, Антонио Бандерас, Майкъл Шийн и др.

22:00 „Старият Криско” – концерт

00:00 „Снайперист” – сериал, сезон 3

01:00 „Хамбург: Участък 21” – сериал, сезон 18

02:00 „Три сестри” – сериен филм

03:00 „Поправки на дребно” – с уч. на Джон Бърнтол, Джон Полоно, Шия Уигъм и др.

05:00 „Свободна да избира” – сериал /п/

06:00 „Диво сърце” – сериен филм /п/

Nova Sport

00:30 Ал Сад – Шабаб Ал Ахли, 6 кръг • Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 • /n/

02:30 Програмна пауза

08:30 Ал Насър – Ал Завра, 6 кръг • Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 • /n/

10:30 Пройсен Мюнстер – Елверсберг, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/

12:30 Айнтрахт Брауншвайг – Шалке 04, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/

14:30 Нюрнберг – Хановер, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/

16:25 Студио „Чемпиъншип“, директно

17:00 Честърфийлд – Нотс Каунти, 22 кръг • Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 • директно

18:55 Студио „Чемпиъншип“, директно

19:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор, 6 епизод • предаване за азиатски футбол 2025/2026

20:00 Холщайн Кийл – Динамо Дрезден, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/

22:00 Пета четвърт, 12 епизод • обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 • /n/

22:30 Херта Берлин – Арминия Билефелд, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/

Nova News

06:00 „В добра форма” – поредица на DW /п/

06:30 „Ничия земя” – /п/

07:30 „Челюсти” с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/

08:00 „Пулс” – здравно предаване /п/

08:30 „Другото лице“ – документална поредица

09:00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

10:00 Новините на NOVA NEWS

10:10 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11:00 Новините на NOVA NEWS

11:10 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS

11:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:45 „Твоят ден” – избрано

14:00 Новините на NOVA NEWS

14:30 „Непознатите земи” – документална поредица /п/

15:00 Новините на NOVA NEWS

15:20 „Социална мрежа” – следобеден блок

15:55 „До там и обратно” – рубрика

16:00 Новините на NOVA NEWS

16:10 „Ничия земя” – /п/

17:00 Новините на NOVA NEWS

17:20 „Денят на живо” – публицистично предаване

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:20 „Ревизия” – икономическо предаване

19:00 Новините на NOVA NEWS

19:15 „Ничия земя”

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:50 Най-доброто от DW

21:00 Новините на NOVA NEWS

21:30 „Ревизия” – икономическо предаване /п/

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

23:00 Новините на NOVA NEWS

23:20 „Денят на живо” – публицистично предаване /п/

00:00 Новините на NOVA NEWS /п/

00:25 „Ревизия” – икономическо предаване /п/

01:00 Новините на NOVA NEWS /п/

01:25 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

02:00 Новините на NOVA NEWS /п/

02:25 „Социална мрежа” – /п/

03:00 Новините на NOVA NEWS /п/

03:20 „Денят на живо” – публицистично предаване /п/

03:50 „Проект Бъдеще” – документална поредица на DW /п/

04:20 „Ничия земя” – /п/

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/

05:30 „Социална мрежа” – /п/