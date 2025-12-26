ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 ДЕКЕМВРИ

БНТ
06:00 Книга на книгите 3 анимационен филм
06:55 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Смешното духче Хюи Бу детски игрален филм
10:50 Коледно матине 2025
12:00 По света и у нас
12:30 Илия Луков и приятели концерт-спектакъл
14:10 Вариации за цигулка. Златният храм игрална новела
14:25 Светото семейство игрален филм /2, последна част/
16:05 В кадър: Децата на Дунав
17:05 Таралежите се раждат без бодли детски тв филм
18:30 Злато и сребро – Коледа с Андре Рийо празничен концерт
20:00 По света и у нас
20:30 Събитията на 2025
21:30 „Коледни звезди“ галаконцерт
23:00 Най-добрите дни игрален филм (12)
01:10 Конан Варварина /п/ (14)
03:00 По света и у нас /п/
03:30 Събитията на 2025 /п/
04:30 Имате среща с … Диана Любенова /п/
05:15 Българското село /п/
05:45 Арт детектив /п/
bTV
00:00 „Самарянин“ – екшън, фантастика (САЩ, 2022 г.), режисьор: Джулиъс Ейвъри, в ролите: Силвестър Сталоун, Джейвън Уолтън, Пилоу Асбек, Даша Поланко, Мойзес Ариас, Мартин Стар, Джаред Одрик, Майкъл Арън Милиган, София Тейтъм, Ейбрахам Клинкскейлс и др.
01:55 „Опасни улици“ – сериал, с.17, еп.12
02:55 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.15
03:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.19
04:05 „Шантаво семейство 2“ – анимация, комедия, хорър (Германия, Великобритания, 2021 г.), режисьор: Холгер Тапе
05:00 „Мулан: Принцесата воин“ – анимация, семеен (Китай, 2020 г.), режисьор: Лео Ляо
07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова
09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева
12:00 bTV Новините – обедна емисия
12:30 „Хари Потър и Нечистокръвния принц“ – приключенски, семеен, фентъзи (Великобритания, САЩ, 2009 г.), режисьор: Дейвид Йейтс, в ролите: Даниел Радклиф, Рупърт Гринт, Ема Уотсън, Майкъл Гамбън, Хелена Бонам Картър, Джим Броудбент, Роби Колтрейн, Уоруик Дейви
15:30 ПРЕМИЕРА: „Коледа, книга и още нещо“ – романтичен (Канада, 2024 г.), режисьор: Майкъл Робисън, в ролите: Джули Гонсало, Брендън Пени, Кейтлин Бернард, Кристиан Вестервелд, Кион Кларк, Кристин Шателейн, Никол Оливър, Дарси Лори, Сунита Прасад и др.
17:10 ПРЕМИЕРА: „Трима мъдреци и едно момче“ – комедия, драма, семеен (Канада, САЩ, 2024 г.), режисьор: Тери Инграм, в ролите: Пол Кембъл, Тайлър Хайнс, Андрю У. Уокър, Маргарет Колин, Майлс Марталер, Кристофър Шайър, Ерин Карплук, Фиона Врум и др.
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев
22:00 „Завръщане в Америка“ – комедия (САЩ, 2021 г.), режисьор: Крейг Брюър, в ролите: Еди Мърфи, Арсенио Хол, Шари Хедли, Джърмейн Фаулър, Лесли Джоунс, Трейси Морган, Кики Лейн, Уесли Снайпс, Джеймс Ърл Джоунс, Бела Мърфи, Джон Амос и др.
bTV Action
00:45 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.11 /п./
01:45 „Под прикритие“ – сериал, с.5, еп.7
02:45 „Извън играта“ – сериал, с.1, еп.6 /п./
03:30 „Спирала“ – сериал, с.4, еп.6 /п./
04:30 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.13 /п./
05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.4, еп.2 /п./
06:00 „Марс: Последен шанс“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Скот Уилър, в ролите: Лейн Таунсенд, Алън Пиетрушевски, Дженифър Дороги, Ариана Афсар, Клоуи Фарнуърт, Хаим Дънбар, Дион Нейш, Каролин Уилямс, Еди Оудиш, Каролин Атууд и др.
07:45 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.12 /п./
08:45 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.4, еп.1 /п./
09:45 „Ромео трябва да умре“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2000 г.), режисьор: Анджей Бартковяк, в ролите: Джет Ли, Алия, Айзея Уошингтън, Ръсел Уонг, Джон Кит Лий, Делрой Линдо, Едоардо Балерини, Ърл Симънс-DMX и др.
12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.10 /п./
13:00 „Непобедимите 3“ – екшън, трилър, приключенски (САЩ, Франция, 2014 г.), режисьор: Патрик Хюз, в ролите: Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Харисън Форд, Антонио Бандерас, Арнолд Шварценегер, Мел Гибсън, Уесли Снайпс, Долф Лундгрен и др.
15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.4, еп.2
16:00 „Сомердал“ – сериал, с.3, еп.6
17:00 „Луцифер“ – сериал, с.2, еп.13
18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.3, еп.6
19:00 „Спирала“ – сериал, с.4, еп.6
20:00 „Извън играта“ – сериал, с.1, еп.6
21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.3, еп.11
22:00 „Матрицата: Възкресения“ – екшън, фантастика (САЩ, Австралия, 2021 г.), режисьор: Лана Уашовски, в ролите: Киану Рийвс, Кари-Ан Мос, Кристина Ричи, Джесика Хенуик, Приянка Чопра, Яя Абдул-Матийн II, Нийл Харис, Джейда Пинкет Смит, Даниел Бернхард, Ламбер
bTV Comedy
00:00 „Кученца: Сами вкъщи“ – комедия, семеен (САЩ, 2021 г.), режисьор: Алекс Меркин, в ролите: Долф Лундгрен, Кийт Дейвид, Никълъс Туртуро, Ерик Робъртс, Брандън Бъроуз, Тайлър Холингер, Изадора Суон, Дженифър Лав Хюит, Роб Шнайдер, Дани Трехо, Малкълм Макдауъ
02:00 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.20 /п./
02:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.21 /п./
03:00 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.9 /п./
03:30 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.10 /п./
04:00 „Мен не ме мислете“ – сериал, еп.9 /п./
05:00 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.20 /п./
05:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.21 /п./
06:00 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.20
06:30 „Бързи и луди“ – комедийна поредица, еп.21
07:00 Приятели“ – сериал, с.2, еп.7 /п./
07:30 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.8 /п./
08:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.21 /п./
08:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.22 /п./
09:00„Мен не ме мислете“ – сериал, еп.8 /п./
10:00 ПРЕМИЕРА: „Кученца: Сами вкъщи“ – комедия, семеен (САЩ, 2021 г.), режисьор: Алекс Меркин, в ролите: Долф Лундгрен, Кийт Дейвид, Никълъс Туртуро, Ерик Робъртс, Брандън Бъроуз, Тайлър Холингер, Изадора Суон, Дженифър Лав Хюит, Роб Шнайдер, Дани Трехо, Малкъ
12:00 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.4 /п./
12:30 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.5 /п./
13:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.21 /п./
13:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.22 /п./
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.12 /п./
14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.13 /п./
15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.15, еп.6 /п./
17:00 „Мен не ме мислете“ – сериал, еп.9
18:00 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.9
18:30 „Приятели“ – сериал, с.2, еп.10
19:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.23
19:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.24
20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.15, еп.7
22:00 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.6
22:30 „Малкълм“ – сериал, с.2, еп.7
23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.14
23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8, еп.15
Nova TV
06:55 „Здравей, България” – сутрешен блок
09:30 „Купихме си зоопарк” – с уч. на Мат Деймън, Скарлет Йохансон, Томас Хейдън Чърч и др.
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Братя Аргирови и приятели” – концерт
14:20 „Коледа, любов и фъдж” (премиера) – с уч. на Ерин Карплък, Кристъфър Ръсел, Далиас Блейк и др.
16:10 „Сам вкъщи 4” – с уч. на Френч Стюарт, Ерик Абъри, Джейсън Бейк и др.
18:00 „Сделка или не” – телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA – централна емисия
20:00 „Доктор Дулитъл” – с уч. на Робърт Дауни Джуниър, Антонио Бандерас, Майкъл Шийн и др.
22:00 „Старият Криско” – концерт
00:00 „Снайперист” – сериал, сезон 3
01:00 „Хамбург: Участък 21” – сериал, сезон 18
02:00 „Три сестри” – сериен филм
03:00 „Поправки на дребно” – с уч. на Джон Бърнтол, Джон Полоно, Шия Уигъм и др.
05:00 „Свободна да избира” – сериал /п/
06:00 „Диво сърце” – сериен филм /п/
Nova Sport
00:30 Ал Сад – Шабаб Ал Ахли, 6 кръг • Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 • /n/
02:30 Програмна пауза
08:30 Ал Насър – Ал Завра, 6 кръг • Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 • /n/
10:30 Пройсен Мюнстер – Елверсберг, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/
12:30 Айнтрахт Брауншвайг – Шалке 04, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/
14:30 Нюрнберг – Хановер, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/
16:25 Студио „Чемпиъншип“, директно
17:00 Честърфийлд – Нотс Каунти, 22 кръг • Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 • директно
18:55 Студио „Чемпиъншип“, директно
19:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор, 6 епизод • предаване за азиатски футбол 2025/2026
20:00 Холщайн Кийл – Динамо Дрезден, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/
22:00 Пета четвърт, 12 епизод • обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 • /n/
22:30 Херта Берлин – Арминия Билефелд, 17 кръг • Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 • /n/
Nova News
06:00 „В добра форма” – поредица на DW /п/
06:30 „Ничия земя” – /п/
07:30 „Челюсти” с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/
08:00 „Пулс” – здравно предаване /п/
08:30 „Другото лице“ – документална поредица
09:00 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS
10:00 Новините на NOVA NEWS
10:10 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS
11:00 Новините на NOVA NEWS
11:10 „Твоят ден” – сутрешен блок на NOVA NEWS
11:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева
13:00 Новините на NOVA NEWS
13:45 „Твоят ден” – избрано
14:00 Новините на NOVA NEWS
14:30 „Непознатите земи” – документална поредица /п/
15:00 Новините на NOVA NEWS
15:20 „Социална мрежа” – следобеден блок
15:55 „До там и обратно” – рубрика
16:00 Новините на NOVA NEWS
16:10 „Ничия земя” – /п/
17:00 Новините на NOVA NEWS
17:20 „Денят на живо” – публицистично предаване
18:00 Новините на NOVA NEWS
18:20 „Ревизия” – икономическо предаване
19:00 Новините на NOVA NEWS
19:15 „Ничия земя”
20:00 Новините на NOVA NEWS
20:50 Най-доброто от DW
21:00 Новините на NOVA NEWS
21:30 „Ревизия” – икономическо предаване /п/
22:00 Новините на NOVA NEWS
22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева
23:00 Новините на NOVA NEWS
23:20 „Денят на живо” – публицистично предаване /п/
00:00 Новините на NOVA NEWS /п/
00:25 „Ревизия” – икономическо предаване /п/
01:00 Новините на NOVA NEWS /п/
01:25 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
02:00 Новините на NOVA NEWS /п/
02:25 „Социална мрежа” – /п/
03:00 Новините на NOVA NEWS /п/
03:20 „Денят на живо” – публицистично предаване /п/
03:50 „Проект Бъдеще” – документална поредица на DW /п/
04:20 „Ничия земя” – /п/
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/
05:30 „Социална мрежа” – /п/