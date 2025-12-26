Експлозия в джамия уби най-малко петима в Сирия

Най-малко петима души загинаха и 21 бяха ранени при експлозия в джамия на алауитското малцинство в сирийския град Хомс. Това предаде „Ройтерс“, като цитира информация на сирийската агенция САНА. Тя се позовава на Наджиб ан Насан, представител на сирийското здравно министерство.

Данните са предварителни, което означава, че е възможно тези цифри да нараснат.

Пресслужбата на град Хомс съобщи, че взривното устройство е избухнало в джамията „Имам Али бин Таиб“. Силите за сигурност са отцепили района.

Според Исам Нааме, представител на местните власти, експлозията се е случила по време на обедните молитви, най-натовареното време от деня за джамиите. Засега никой не е поел отговорност за нападението.

Представители на местната власт изложиха пред „Ройтерс“ версия за атентатор самоубиец. Другото основно предположение е за заложени предварително бомби.

Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни общности, след като дългогодишният лидер Башар Асад, член на алауитското малцинство, бе свален от власт от бунтовническа офанзива миналата година и заменен от правителство, водено от членове на сунитското мюсюлманско мнозинство.

В началото на този месец двама американски войници и цивилен преводач бяха убити в централна Сирия от нападател, който според властите е предполагаем член на сунитската организация „Ислямска държава“.