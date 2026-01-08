4 месеца решетки и парична глоба за мъж, спипан с кокаин в Дупница в изпитателния срок на друга присъда

Районен съд Дупница признава подсъдимия Д. П. /на 27 години, осъждан /, за виновен в това, че: На 17.09.2025 г. в гр. Дупница, в джоба на якето си без надлежно разрешително е държал (в себе си) високорисково наркотично вещество – кокаин, на обща стойност 112.02 лв., като кокаинът е високо рисково наркотично вещество по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите- престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2-ро, т. 1 от НК. Съдът, под председателството на съдия Страхил Гошев го осъжда, като му налага наказание „лишаване от свобода“, за срок от 4 месеца и „глоба“, в размер на 511,29 евро /равностойност на 1 000,00 лв./. Делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие.

Районен съд Дупница привежда в изпълнение, наложеното на Д. П., със Споразумение от 26.10.2022 г., по наказателно от общ характер дело на РС-Дупница, едно общо и най-тежко наказание „лишаване от свобода“, за срок от 5 месеца, за 2 престъпления – управление на МПС след употреба на наркотични вещества и за държане на марихуана. Общото наказание от 9 месеца „лишаване от свобода“ следва да се изтърпи при първоначален „общ“ режим.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Окръжен съд -Кюстендил.