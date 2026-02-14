Стартира шахматният клуб в Добринище

В Добринище започна дейността на новия шахматен клуб, който поставя акцент върху развитието на логическото мислене и знанията на децата и младите хора. Първата тренировка събра десетки участници, а интересът към инициативата показва желанието на младите хора да се развиват в интелектуалния спорт.

Създаването на клуба е още една стъпка към насърчаване на образователните и спортните дейности сред подрастващите, като се очаква той да даде възможност за развитие на бъдещи шахматни таланти и шампиони. От Кметство Добринище пожелаха на клуба успешна работа и много бъдещи постижения.