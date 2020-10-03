Благоевградски зъболекар с коронавирус издъхна в реанимация

Благоевградският зъболекар д-р Красимир Крачунов е поредната жертва на коронавируса. 58- годишният стоматолог е бил настанен първоначално в отделението по кардиология, но след като му бил направен тест, се установило, че е с коронаинфекция и бил преместен в реанимация.

Състоянието му се влошило и снощи д-р Крачунов починал.

Мъж от Разлог, който бил на лечение в интензивното отделение, също е издъхнал след усложнения от Ковид-19.

В резултат на коронаинфекция във Вътрешно отделение е починал 72- годишен мъж от Израел, който живеел в Благоевград.

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