Директорът на новоразкрития Департамент за езиково обучение към ЮЗУ доц. З. Маркова: Искаме да покажем отношение към хората, които са социално и професионално ангажирани, и да сме сигурни, че ще положат усилия да мултиплицират наученото

Зарина Маркова е дългогодишен преподавател във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Заема академичната длъжност доцент по методика на чуждоезиковото обучение/английски език. Директор е на новоразкрития департамент по езиково обучение и продължаващо образование. Разговаряме с доц. д-р Маркова за новото звено в структурата на Югозападния университет.

– Доц. Маркова, каква са функциите на новия департамент?

– Действително Департаментът за езиково обучение и продължаващо образование е съвсем ново звено в структурата на Югозападния университет. Бе открит в края на месец май с тържествена церемония в присъствието на официални гости.

Като цяло тръгваме със стъпки в различни направления. Департаментът се състои от две катедри. Едната е наречена „Езиково обучение“ и както само име предполага, е свързана с осигуряване и обезпечаване езиковото обучение на студенти и граждани, в това число и чуждестранни. Ще дам и един пример. Както е известно, граждани на други страни могат да кандидатстват във висши училища в България. В зависимост от това дали учебните програми са на български или английски език, кандидатите трябва да представят документ за ниво на владеене на съответния език, съгласно общо европейска езикова рамка. За българския език нивото е В2 и именно с това тръгва катедрата. И тук ще поясня, че не става въпрос за нова дейност. Подобно обучение се осъществяваше и досега, но в рамките на Филологическия факултет.

Официалното откриване на департамента



– И сега чрез департамента валидирате знанията по български език?

– Точно така. Важно е да се знае, че издаваме свидетелство за владеене на български език на съответното ниво В2.

– И валидирането е с тежест на държавен зрелостен изпит /ДЗИ/?

– Дори и повече. На ДЗИ се проверяват само писмените умения, ако говорим за български език. Докато тук в департамента се проверяват и уменията за слушане и за говорене. Така че изпитът обхваща четирите езикови умения – слушане, говорене, четене, писане.

– Тоест до голяма степен тази дейност е предназначена и за българи от неделни училища в чужбина?

– Включително имаме интерес от деца на български емигранти, които в някаква степен владеят езика, но им трябва сертификат за постъпване на работа. Също така резултатът от изпита е необходим за кандидатстване в български висши училища. Отделно – и тук пак ще направя препратка към Филологическия факултет – в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ колегите са много активни. Посещават, сътрудничат си с български неделни училища в чужбина. В този смисъл ще се провеждат изпити за сертифициране нивото на владеене на български език, като е въпрос на допълнително уточняване дали те ще са в самите училища или тук на място.

Що се касае до катедра „Езиково обучение“, бих искала да кажа, че в момента разработваме курсове по гръцки език – за студенти, преподаватели и за граждани. В най-скоро време ще ги обявим, като имаме идея, съответно разговори с колеги, които владеят френски, английски, за да започнем да предлагаме и такива курсове.

– Доцент Маркова, да се спрем и на другото направление/катедра, наречена „Продължаващо образование и приложение на изкуствен интелект“.

– Катедрата започна като продължаващо образование с основен фокус върху учителите, защото професионалното израстване е регламентирано с наредби, включително и №15 /за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти/, а когато има регулации, се работи много по-лесно. Отделно самите учители са мотивирани да развиват. Въпросната Наредба №15 „говори“ за повишаване на квалификацията, от една страна, в рамките на училището и от друга – в допълнителни образователни институции, каквато е и нашият департамент. В тази връзка предлагаме краткосрочни обучение /квалификационни курсове/, съответно с продължителност от 16, 32 и 48 часа. Те са по определени теми, като обучението включват присъствена част и самостоятелна подготовка, в която учителите разработват казуси, задачи по конкретната тематика и при успешна защита /представяне на разработките/ получават: за 16 часа – един кредит, за 32 часа – два кредита, и за 48 часа – три кредита.

Друга сфера на развитие на учителите е придобиването на професионално квалификационна степен /ПКС/. Отново в Наредба №15 са определени пет степени, като най-ниската е пета, а най-висока е първа. Има определени изисквания и особености, като например за 3 ПКС преди това трябва да се премине през дългосрочно обучение по определена тема в рамките на два семестъра. Отново, съгласно наредбата, обучението е с продължителност от 200 до 220 часа присъствени занятия, ние предлагаме 210 часа. Имаме две програми за такава професионално педагогическа специализация. Едната е свързана с креативността в образователния процес и е предназначена за учители по всякакви учебни дисциплини и нива в училищното образование. Другата тема е „Иновации в системата на началното училищно образование“ и е конкретно върху началното обучение.

За всички професионално квалификационни степени, с изключение на трета, учителите трябва да представят, че са преминали определени краткосрочни обучение. За най-ниската 5 ПКС се изисква само един курс, при всяка следваща степен броят на курсовете, съответно на кредитите, нараства, но няма ограничения за темите, тоест самите колеги могат да си ги избират. За 3 ПКС трябва да са преминали през едногодишната специализация или дългосрочно обучение, за което споменах. Тоест те получават някаква подготовка в рамките на два семестъра /с включени по 3-4 учебни дисциплини на семестър/ и защитават писмени разработки. За 1 и 2 ПКС също се защитават писмени разработки, като отново трябва да имат съответния брой кредити на база на краткосрочни обучения.

Проведените първи защити на ПКС



– Доколкото знам, вече има учители, който вече са защитили професионално квалификационна степен в департамента.

– Да, в началото на месец септември се проведоха такива изпити, като основно бяха за 5 ПКС. Имаше начални, детски учители, математици, информатици, учители по физическо възпитание и спорт, и един по история. Отделно имаше и защита на 2 ПКС на колега от предучилищното образование.

Може би трябва да кажем, че за тези ПКС, отново по наредбата, има регламентирани срокове, не е просто кой когато реши.

Документи се подават всяка година от 1юни до 31 юли. Изпитите и защитите се провеждат от 15 септември до 15 ноември.



– Вече провеждате и обучения за допълнителна професионална квалификация…

– Това също е дейност, която надграждаме. Става въпрос за допълнителната професионална квалификация „Учител по…“. Досега това продължаващо образование се осъществяваше в отделните факултети, но с изграждането на департамента премина към нас, като засега предлагаме само задочна форма.

Настоящият, първи прием, който реализирахме, е от около 120 специализанти, като за втория семестър ще имаме и нова група.

– А какви са самите специализации?

– Повече обучения за допълнителна професионална квалификация /ДПК/ са за неспециалисти. Например по наредба квалификация „Учител по физика“ имат право да получат както завършилите професионално направление „Физика“, така и завършилите професионално направление „Технически науки“. Колегите, които преподават и са специалисти в тази област, смятат, че е необходима допълнителна подготовка по физически науки по отношение за завършили химикотехнологичен и металургичен университет и инженери от технически университети. Именно за това тези специализанти ще започват от летния семестър, за да могат да наваксат с необходимите им знания по физика догодина да се включат към голямата група.

Работната среща на ръководителите на департаментите за квалификация на учители към висшите училища, представители на синдикатите, директори и експерти от МОН /сн. 4, 5, 6/



– За кои допълнителни професионални квалификация интересът е най- голям?

– На голям интерес се радва „Педагог-възпитател на деца в ранна детска възраст“. Става въпрос за завършилите специалностите „Медицинска сестра“; „Акушерка“; „Лекарски асистент“; „Социален педагог“, които искат да получат допълнителна педагогическа подготовка, така че да работят в детските ясли. Предстои и намерението ни е да започнем обучението от летния семестър.

– А има ли желаещи да станат учители по математика?

– Там интересът е най-голям. Повечето от специализантите са завършили технически и инженерни специалности, физика, информатика и компютърни науки. Интересното е, че пак според Наредба №15 за допълнителната професионална квалификация „Учител по математика“ могат да кандидатстват и лица, завършили определени направления в областта на икономическите науки.

Традиционен е и интересът към ДПК „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по чужд език“.

Важно е да се отбележи, че обучението в департамента се осъществява от утвърдени преподаватели с признати постижения в своите области. Доколкото съм запозната, има само един хоноруван преподавател. Всички останали са колеги от университета, като, разбира се, разчитаме на сътрудничеството с факултетите.

– Не мога да не Ви попитам и за таксите за обучение, които бяха гласувани на предпоследния Академичен съвет.

– Таксите са съобразени със ситуацията в България. Стремили сме се да не са непосилно и в сравнение с тези на другите университети в никакъв случай не се по-високи, даже са на долната граница и съответно позволяват качественото образование и осигуряване на висококвалифицирани преподаватели и ресурси.

– Неотдавна при гостуването си в благоевградското 7 СУ председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева сподели, че ще води преговори с ректора на Югозападния университет членовете на синдиката да ползват преференции при защитите на ПКС в департамента.

– Това го научавам от вас, но го намирам за добра инициатива. Така или иначе ние сме мислили за преференциални цени, просто трябва да се прецени как и кога.

Другите преференциални цени, които се обсъждали с колегите, са за базовите учители. Те много често са членове на СБУ, поне при мен по английски език знам, че това е така. Искаме да покажем отношение към хората, които са социално и професионално ангажирани, и сме сигурни, че това, което научат, ще положат усилия да го мултиплицират след това. Наистина да го приложат и разпространят сред колегията.

Първата публична изява – семинарът „Художественообразният подход и усвояването на писмените знаци“



– И в този ред на мисли – защитата на ПКС тук, в Югозападния университет, ще бъде удобство за много учители от областта, на които няма да им се наложи да пътуват до София?

– Определено е така. Още повече че голяма част от учителите са възпитаници на Югозападния университет и ние имаме установени контакти, познаваме се.

– Доцент Маркова, интересно ми е защо в наименованието на катедрата „Продължаващо образование” е включен и изкуственият интелект?

– Фокусът ще бъде върху приложението на изкуствения интелект. Тоест никой не очаква и няма как да очаква от нас да развиваме изкуствения интелект. По-скоро как може да се ползва от преподавателите и от учениците, и най-вече по начин, който да е разумен и позволява тяхното развитие.

Предлагаме и краткосрочно обучение от 16 часа, което е точно в тази посока „Изкуственият интелект при обучението по български език и литература и по чужди езици“, или най-общо казано – езиковото обучение. Колеги ходиха на специализация в Сплит, Хърватия, и ще представят своя опит.

– И като говорим за дейността на департамента, наскоро се състоя първата публична изява – семинар, свързан с художественотворческите образи и усвояването на писмените знаци.

– Точно така. Много съм щастлива, че успяхме да реазлираме този семинар. Водещ беше колегата от Факултета по изкуствата доц. д-р Огнян Георгиев, който не е от департамента, но има изключително интересни идеи за визуалното, как красивото да влезе в училище и в случая как това да стане чрез писмеността и буквите. Радостна съм, че положихме основа на такова сътрудничество и то ще продължи. Мислим да направим по-продължително обучение съответно с кредити, а отделно и изнесено обучение за начални учители, които преподават и чужд език, така че да има и опреснителен курс по английски език и методически курс.

– Това до голяма степен отговаря и на последния ми въпрос – какви други публични изяви предстоят?

– Имаме много идеи, които са в процес на обсъждане. На среща с ръководители на департаменти, състояла се тук, в Югозападния университет, Янка Такева говори за провеждането на майсторски класове. В тази връзка на 13 юни 2026 г. планираме форум за добри преподавателски практики. Събитието е по повод 50 г. от създаването на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ще даде възможност на учители, университетски преподавател, експерти и студенти да обменят практически опит, иновативни подходи и успешни стратегии в сферата на езиковото обучение, на подготовката и на продължаващото образование.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА