Катък с печени чушки 

Необходими продукти

300 г печени чушки

200 г сирене

2 кофички кисело мляко

сол

2-3 скилидки чесън

1- 2 стръка пресен магданоз

Начин на приготвянe

Киселото мляко се слага от предната вечер в тензух да се изцеди. Наследващия ден се отделя от тензуха и се слага в купа. Добавя настърганото на ситно сирене. Чушките се режат много на дребно. Изцеденото кисело мляко се обърква със сиренето. Добавят се чушките и счуканите скилидки чесън. Слага се сол на вкус. Накрая се поръсва с магданоз, нарязан много на ситно. Обърква се много добре.lakomnik.bg

loading...





Коментар с Facebook