Катък с печени чушки 

Необходими продукти
300 г печени чушки
200 г сирене
2 кофички кисело мляко
сол
2-3 скилидки чесън
1- 2 стръка пресен магданоз
Начин на приготвянe
Киселото мляко се слага от предната вечер в тензух да се изцеди. Наследващия ден се отделя от тензуха и се слага в купа. Добавя настърганото на ситно сирене. Чушките се режат много на дребно. Изцеденото кисело мляко се обърква със сиренето. Добавят се чушките и счуканите скилидки чесън. Слага се сол на вкус. Накрая се поръсва с магданоз, нарязан много на ситно. Обърква се много добре.lakomnik.bg
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