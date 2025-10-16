Топ теми

„Мързеливи“ чушки бюрек

от: Готви със Струма
Необходими продукти:

  • • печени и обелени чушки
  • • сирене
  • • брашно
  • За заливката:
  • • яйца
  • • прясно мляко
  • • заквасена сметана
  • • сол
  • За отгоре:
  • • настърган кашкавал

Начин на приготвяне:

Чушките се разрязват и се разполовяват. Потапят се в брашно от двете страни и се нареждат в намаслена тавичка, като се покрива плътно дъното. Отгоре се наръсва натрошено сирене, пак се слага пласт чушки, пак сирене и така до приключване на чушките. Върху последния слой отново се слага надробено сирене.
Разбиват се яйцата със сол, прибавя се прясното мляко и една малка кофичка заквасена сметана. Всичко се разбива добре. Не пречи ако от сметаната останат неразбити бучици. С тази смес се заливат чушките така, че да ги покрие. На няколко места с вилица се правят дупчици и тавата се тръска, за да може заливката да влезе хубаво между чушките и да има от нея навсякъде. След това тавата се слага да се пече в предварително загрята фурна. Когато всичко се е стегнало и се е запекло изваждаме тавата, настъргваме на едро кашкавал и връщаме във фурната да се запече само отгоре до златиста коричка.

