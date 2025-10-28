Топ теми

Пиле с прясно зеле

от: Готви със Струма
( 355 )

Необходими продукти:

  • пилешко месо 1 кг
  • зеле 2 кг
  • домати500 грама
  • червен пипер 1 супена лъжица
  • бахар 5 зрънца
  • дафинов лист 6 броя
  • олио 1 кафена чаша

Начин на приготвяне:

2 килограма зеле е приблизително една малка зелка. Нарязвате зелето на ситно, поръсвате със сол и намачвате. Може да ползвате всякакво пилешко месо – както цяло пиле нарязано на порции, така и само бутчета например. Измивате доматите, след което ги почиствате и настъргвате.

В голяма тенджера изсипвате нарязаното зеле, добавяте мазнината, доматите,  и подправките и разбърквате добре. Ако през сезона, в който приготвяте пиле с прясно зеле няма вкусни пресни домати, може да ползвате и домати от консерва. Оставяте зелето да ври, около 30 минути, докато поомекне, след което добавяте и парчетата пиле и отново разбърквате. Оставяте да ври още около 30 минути, докато и пилето, и зелето са почти сварени.

Изсипвате пилето със зеле от тенджерата в тава и печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 20 минути, или докато ястието придобие леко златист загар.

