Разложани се върнаха в челната осмица за час и малко

Малко повече от час беше нужно на „Пирин“ /Рз/ да се справи с аутсайдера с нулев точков актив „Славия“ и да се върна в челната осмица на класирането. Избраниците на Мирослав Живков влязоха пределно мобилизирани в мача и го затвориха с 3:0 с явно превъзходство в отделните геймове – 25:17, 25:16, 25:20. Йордан Желязков беше най-полезен в състава на домакините с 12 т., с колкото приключи и юношеският национал Тодор Димитров. Ключово в подкрепа на амбициите на разложани за място в шампионските плейофи се очертава петъчното гостуване във Варна срещу втория най-закъсал отбор освен белите – „Черно море“, който преди днешната визита в Русе има на сметката си в изиграните пет срещи само един успех с 3:2 срещу намиращия се близо до дъното „Арда“.

„ПИРИН“ /РЗ/: Телкийски-3, Желязков-12, Т. Димитров-12, Чалъков-9, Гаджанов-8, Катранджиев-6, Колев-либеро /Петров-5, Юруков-1, Н. Манчев, Лигов, Коцаков-либеро/.

„СЛАВИЯ“: Асенов-4, Ст. Димитров-5, Миланов-5, Боянов-4, М. Тодоров-3, Захариев-2, Механджийски-либеро /Георгиев-5, В. Николов-2, Б. Николов, Стоименов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

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