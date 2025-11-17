Фермерският пазар в Благоевград сред 40-те номинации за европейската архитектурна награда „Мис ван дер Рое“

Проектът за фермерски пазар в Благоевград е един от 40 номинирани за европейската архитектурна награда „Мис ван дер Рое“. Добрата новина вчера огласи екскметът Илко Стоянов, в чийто мандат бе изградено съоръжението. Дни по-рано за номинацията съобщи и авторът на проекта арх. Димитър Паскалев, който отбеляза, че е щастлив, че 2 години след откриването откритото тържище работи в оригиналния му замисъл, от зареждането до специално проектираните за целта сгъваеми маси.

„Всичко това е под „левитиращия покрив“ и очарователната отразителност на естествените дървени панели, които внасят вътре в пространството зелените отражения от дърветата. Гордея се с този проект“, коментира номинацията на труда си арх. Паскалев.

Пространството е многофункционално и извън пазарните дни и часове благоевградчани го припознаха като любимо място за релакс и разговори, а децата имат достатъчно пространство да карат ролери и да тичат.

40-те номинирани проекта за наградите на ЕС за съвременна архитектура „ Мис ван дер Рое“ са отсети измежду 400 кандидатствали за отличието. Церемонията ще се състои в Барселона през февруари 2026 г. До момента само два български проекта са получили номинации за това отличие.

Припомняме, че архитектурното бюро, част от което е арх. Димтър Паскалев, получи награда на българските архитекти за проекта на фермерския пазар, както и за проекта на хай-тех парк в Благоевград, чието изграждане стопира настоящият кмет Методи Байкушев заради различна визия за зоната на парк „Македония“, където бе планирано изграждането му.

