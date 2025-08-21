Майстори на дантела от цял свят посетиха Кюстендил, за да се запознаят с местната шевица

Майстори на дантела от цял свят посетиха Кюстендил, за да се запознаят с кюстендилските шевица и дантела. В групата участват 67 делегати от провелия се в Карлово 21-и конгрес на Световната организация на дантелиерите, каза д-р Бистра Писанчева, съосновател на групата за совалкова дантела „Седянката“.

Кюстендил е привлекателен за мен град, в който има образци на шитата дантела, каквито няма никъде по света. Проучвам в продължение на повече от 15 г., ходила съм във всевъзможни музеи във Франция, Италия и Испания и знам, че това, което се прави тук, е прекрасно представено и в Историческия музей, и в частни колекции, посочи Писанчева, която е д.н. по фолклористика. „Дантелите по света и тези в България са много различни от това, което се прави тук. Аз нямам обяснение как се е зародила, защото процесът обикновено е към опростяване на нещата, а тук са се усложнили“ каза Писанчева. По думите ѝ на това усложняване се дължи разнообразието, при което не се повтарят едни и същи дантели в две ризи“ поясни още тя. По думите ѝ за нея дантелата е втори живот, а дантелиерите са нейното второ семейство, което е по-цветно и по-радостно.

Кюстендилският художник Евгени Серафимов, посочи, че специалистите са в Кюстендил заради шевицата, която наскоро предизвика вниманието. Тя е показана като нещо традиционно, по съвременен начин и препраща към примери от миналото. „Показваме им колекцията на танцова формация „Партньори“ от автентични кюстендилски носии и по-специално автентични кюстендилски ризи от края на 19 век, които завършват така наречената сложна шита дантела или кене, която изчезва поради факта, че се прави много трудно, с много малка игла и много бавно“ поясни Серафимов. На празника Панагия – въздигане на хляба той украси площад „Велбъжд“ с кюстендилска автентична шевица от ръкава на старинната женска риза.

В групата има майстори от Нова Зеландия, Австралия, Пуерто Рико, Белгия, Финландия, Швейцария, Швеция, Англия, Франция и Белгия и Япония. Писанчева даде за пример 83-годишна жена, която е пътувала с влак в продължение на 11 дни и е отсядала в 9 хотела, за да стигне от своя град в Обединеното кралство до Карлово, за да участва в 21-ия конгрес Световната организация на дантелата.

