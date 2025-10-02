Топ теми

Огнени инциденти: Горя кухнята на хотел в Банско, пламнаха къщи в Кресна и с. Беласица  

Огнеборците от Пиринско се бориха с 6 пожара в последното денонощие. 
На 01. 10. 2025 г. около 14:38 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Беласица, общ. Петрич. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: бяла, черна, компютърна техника, мебели и опушени стени. Вероятна причина: техническа неизправност. 

На 01. 10. 2025 г. около 20:55 часа е получен сигнал за пожар в покрив на къща в гр. Кресна. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: покривна конструкция. Вероятна причина: късо съединение. 

На 01. 10. 2025 г. около 15:54 часа е получен сигнал пожар в кухня на хотел в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Щети: бяла, черна, компютърна техника и опушени стени. Вероятна причина: късо съединение. 
За периода от 08:00 часа на 01. 10. 2025 г. до 08:00 часа на 02. 10. 2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 6 сигнала за произшествия. 
Ликвидирани са 6 пожара. 
С преки материални щети 3 пожар. 
Без нанесени материални щети са възникнали 3 пожара. 
Извършени са спасителни дейности. 
Лъжливи повиквания 0. 
При пожарите са починали/пострадали 0 граждани. 
 

