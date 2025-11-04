Лесен и божествен за закуска: Солен кекс за 30 минути

азкошен солен кекс за закуска:

Необходими продукти:

– яйца – 3 бр.

– кисело мляко – 1 в.ч.

– сода бикарбонат – 1 к.л.

– бакпулвер – 1 ч.л.

– шарена сол – 3 щипки

– морска сол – 2 щипки

– олио – 60 мл

– салам – 100 г шпек

– кашкавал – 30 г

– маслини – 8 – 10 бр.

– магданоз – 5 – 6 стръка

– брашно – 11 с.л.

Начин на приготвяне:

В купа се разбиват яйцата с телена бъркалка. Добавя се олиото, киселото мляко с разбита в него сода за хляб и бакпулвера, да шупне и сипваме в купата.

Шпеков салам се нарязва на кръгчета, а те се режат на кубчета, кашкавалът също се реже на кубчета, маслините се почистват от костилката и нарязваме на парченца.

Прибавя се ситно нарязан магданоз, морска и шарена сол. Накрая добавяме брашното и се разбърква с шпатулка, да се смесят продуктите, пише gotvach.bg.

Сипваме сместа върху хартия за печене в малка тавичка 24 см. Печем соления кекс в загрята фурна 190-200 градуса около 30 минути, докато клечка, забита в тестото, излезе суха.

Изважда се върху решетка да се охлади леко, нарязваме на парчета и нападаме.

Разкошният солен кекс за закуска е готов.