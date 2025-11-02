МИСТЕРИЯ! Русенлия, обявен за мъртъв от 10 г., „възкръсна“ като пастир отшелник в Пирин (ОБНОВЕН)

Пастир, живял като отшелник в Пирин планина, се оказа жив „мъртвец“. Мистериозният случай е от 30 октомври, когато служители на парковата охрана към Дирекция „Национален парк Пирин“ при проверка установяват незаконно бивакуване на територията на парка. На място е открит странник с дълга брада, който се бил подслонил в „палатка от найлон“ край реката в парковата зона. При опит на служителите да извършат проверка и да поискат лични документи, необходими за съставяне на констативен протокол и акт за административно нарушение за забранено къмпингуване, мъжът започнал да се държи агресивно. Поради възникналата опасност е потърсено съдействие от органите на МВР. След пристигането на полицейския екип е установено, че лицето не притежава лични документи, и е отведено в РУ – Банско за установяване на самоличността. В резултат на извършената проверка е установено, че това е 62-годишният Боян Иванов от Русе, който бил изчезнал и обявен за държавно и международно издирване през 2008 г.

Шокиращо било, че през 2013 г. той е обявен от съда за починал, след като не бил открит. Близките били информирани за „възкръсналия“ роднина. Синът му обаче заявил, че не се интересува от баща си. Отшелникът казал, че е работил и в Гърция и не възнамерява да се връща към предишния си начин на живот. След проверката пастирът си тръгнал.

„Случаят наистина е необичаен. Два дни преди това охраната на парка намира палатката, след това и пастира. Ако той не беше се държал агресивно, може би нямаше да се разбере кой е изобщо. Утре ще изискам официална информация от РУ – Банско относно самоличността на мъжа. В нашите правомощия е да съставим акт за административно нарушение. Трябва да се установи дали е вменеям, защото в противен случай не може да бъде глобяван. Но не това е най-важното. С колегите си коментирахме, че трябва да сме много внимателни при проверките на туристите. В Пирин е пълно с чужденци. Можеше и да е някой терорист”, коментира за „Струма“ директорът на НП“ Пирин“ Росен Баненски.

Р. Баненски

Глобата за лагеруване извън обозначените места е от 500 до 5000 лева. Но преди странният чобанин да бъде глобен, случаят трябва да се изясни. Мистериозната история ще има продължение, защото де факто мъжът от Русе е жив, но де юре е мъртъв от 10 г. Този абсурд трябва да се промени от съда и решението, с което е обявен за умрял, да бъде обявено за нищожно.

В тази връзка утре ще бъде изпратено официално уведомление до властите в Русе. Отшелникът междувременно е настанен в социален дом.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА