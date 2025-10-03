Бившият председател на ОбС-Дупница, краевед и спортен деятел Явор Тодоров представи най-новата си книга “85 години хижа “Иван Вазов“

Ценителите на стойностната литература в община Дупница, имаха огромното удоволствие да присъстват на представянето на най-новата книга “85 години хижа “Иван Вазов“ на бившия председател на Общински съвет Дупница, краевед и спортен деятел Явор Тодоров.

Събитието се организира от автора на книгата Явор Тодоров и Венцислав Златарев – управител на Фондация “Свещената планина“ и собственик на хижа “Иван Вазов“.





„Искам да благодаря на Явор Тодоров. При една случайна среща каза: “Имам един страхотен архив- снимки от първа копка. Цялата история на хижата. Искаш ли да направим нещо?“ Буквално на едно кафе време си стиснахме ръцете. Два пъти се видяхме и книгата е готова.“, сподели пред аудиторията Венцислав Златарев, който е собственик на хижа “Иван Вазов“ и управител на Фондация “Свещената планина“, които финансират издаването на книгата.

А ето какво споделя пред аудиторията и в книгата си автора Явор Тодоров: “За да пишеш за планината, трябва много дълги години да си общувал с нея, да я познаваш, да разчиташ нейните действия, нейните проявления, нейното желание да ни допусне в пазвите си, да не се страхуваш от горските стихии, но и същевременно да имаш уважение и респект към нея. Дълбоките и страховити каменни пропасти и високите скалисти върхове да можеш да ги покоряваш с лекота и да си готов по всяко време да подадеш ръка за помощ. Посягам към написването на тази книга, защото от далечната 1954 г., когато съм само на две години и половина, всяка година след това не съм пропускал да не посещавам хижата с моите родители, а по – късно като ученик с организирани групи от ОУ “Неофит Рилски“ и ПГ “Христо Ботев“. Всяка година в продължение на 10-12 години като част от Планинската спасителна служба в Дупница се налагаше по всяко време по 4 -5 пъти да я посещавам и така в продължение на 65 години. Поводът е 85-годишнината от освещаването на хижата – 25 август 1940 г. в присъствието на над 300 вдъхновени туристи – строители от Дупница, наравно с помощните власти със своите коне от Дупница, каменоделци от с. Бистрица, Централното настоятелство на БТС, строителните комитети и гости от почти цяла България. Винаги град Дупница е разполагал с широка обществена подкрепа за своите туристически начинания, за своите туристически строежи и прояви. Дълбок поклон за тяхната всеотдайност за всичко онова, с което допринесоха за туризма в града, района и България. Не можем да не споменем имената на Никола Додов, Стойчо Стайков, Стефан Георгиев, Крум Чапрашиков, Жак Асеов, Иван Лобутов, Асен Меджидиев, Георги Сакелариев, Стефан Гавазов, Станислав Казаков и др. Хората, които оставиха дълбока диря в туристическата история на града ни, възпитаха много последователи, които поеха идеята от тях и заобичаха още повече Рила и не само, а всички планини в България и Европа….“, споделя в книгата Явор Тодоров.



Климент Гигов, който е бивш секретар на Туристическо дружество “Рилски езера“, представи книгата пред аудиторията. Думи за книгата и автора Явор Тодоров сподели и проф. Парис Паризов. На събитието, което се състоя в Общинска художествена галерия гр. Дупница, присъстваха областният управител на Кюстендилска област инж. Методи Чимев, кметът на община Дупница д-р Първан Дангов, заместник -кметът на община Дупница Валентина Караганова, началникът на Планинска спасителна служба гр. Дупница Мартин Джокин, бившиятпредседател на Общински съвет Дупница, общественикът Михаил Панчев, общинският съветник Николай Табаков, общественици. От името на кмета на община Дупница д-р Първан Дангов, заместник -кмета Валентина Караганова, връчи поздравителен адрес на автора на книгата Явор Тодоров.

Николая Иванова