Над 100 любители на активния начин на живот се включиха в „Голямото градско бягане“ в Благоевград. Инициативата, която се проведе за втора поредна година, бе подкрепена от различни поколения жители и гости на града.

Стартът и финалът бяха на площад „Георги Измирлиев“, като трасето с дължина 4,11 км премина през централните части на областния център. Всички финиширали участваха в томбола с атрактивни награди, която се проведе веднага след като и последният участник стигна до финала. Печелившите бяха изтеглени от благоевградския лекоатлет Иво Балабанов, участвал в Младежките олимпийски игри в Нанджинг, Китай.

Преди старта кметът Методи Байкушев приветства бегачите и подчерта значението на спорта за здравето, като призова всички да бъдат пример за децата и младежите и да водят здравословен живот.

За безопасност и удобство бегачите бяха разпределени в три групи – за активно спортуващи, за начинаещи и за хора без подготовка, включително участници с физически затруднения.

По трасето доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода се грижеха за комфорта на участниците.

„Голямото градско бягане“ цели да насърчи здравословния начин на живот, независимо от възраст и физическа подготовка.