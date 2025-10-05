Председателят на ОбС-Благоевград Антоанета Богданова откри тържествената сесия, посветена на 5 октомври

В зала „22 септември“ в Благоевгард председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова откри тържествената сесия, посветена на 5 октомври, денят в който отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на Благоевград. На сесията ще бъдат отличени заслужили граждани.



Както struma.bg писа, честванията в областния център на Пиринско продължават през целия ден днес. Празничната програма започна с панихида за загиналите при Освобождението на Горна Джумая от османско владичество и полагане на цветя на паметната плоча на генерал Спас Георгиев, намираща се в двора на храм „Въведение Богородично“ в кв. „Вароша“.



Тържествените ритуали продължиха с полагане на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев на пл. „Македония“.

От 12:00 часа в парк „Бачиново“ възстановката „Героите на Горна Джумая“ представи битката от 28 юни 1913 г. по време на Междусъюзническата война.



В 18:30 часа на голямата сцена на площад „Георги Измирлиев“ започва празничният концерт по повод 50 години от основаването на Регионален телевизионен център – Благоевград и 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония.