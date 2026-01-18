Рая Назарян: Все още към мен няма отправена покана за служебен премиер

Естествено, че появата на един нов проект винаги изглежда нещо по-интересно, той ще промени и настроенията, и поведението, дори предизборните програми и кампанията на партиите и коалициите.

Аз мисля, че появата на този политически проект на президента сe коментира много по-дълго време от последните дни, още от миналата година даже по-отдавна имаше зародиш на начeнки за такъв проект. Естествено, че появата на един нов проект винаги изглежда нещо по-интересно, той ще промени и настроенията, и поведението, дори предизборните програми и кампанията на партиите и коалициите. Това заяви пред БГНЕС председателят на НС Рая Назарян.

Разбира се, това зависи от това дали действително ще се появи и когато се появи да покаже своята програма, своята идеология, своята визия за България. Нека да видим, има такива, които заявиха, че ще го смятат за евентуален партньор, но аз смятам, че го заявиха малко в аванс, преди още да знаят каква е неговата посока, каква е неговата идеология, каква е неговата програма, което мисля, че е малко изпреварено твърдение. Нека да говорим с факти, за да може нашите анализи да бъдат обективни, подчерта Назарян. Ние сме в пълно неведение, защото виждате, че задавате едни и същи въпроси от месеци и не получавате отговори. Смятам, че етиката в политиката е не по-малко важна от всяка друга етика и цялото това неведение и тази енигма буди повече напрежение, отколкото да създава положителни очаквания, коментира председателят на НС.

Аз съм изразявала моята позиция и моите аргументи като председател на 50-то Народно събрание. Моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките, даже към днешна дата важат с още по-голяма тежест. Такова лице, което принадлежи към формация, което ще участва в тази надпревара за доверието на суверена, не може да гарантира и да обезпечи провеждането тези избори да създаде една среда и предпоставки без съмнения за честността и прозрачността на вота. Смятам, че това е отговорната политическа позиция. Това, че в пространството витаят едни такива тези, че председателят е длъжен, че се съгласил, че това е в длъжностната му характеристика, мисля, че личните амбиции и интереси никога не бива да бъде позволявано да бъдат над обществения интерес, категорична е Назарян.

Попитана дали има вече покана от президента за консултация за служебен премиер, Назарян отговори: „Мисля, че никой още няма покана. Знаете, че той обявява публично, когато кани някого дали е парламентарна група за консултации, дали са потенциалните служебни примери, няма анонс от президентството нито официално, нито неофициално към мен“.

На въпрос дали е готова да стане президент по конституция, ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян каза: „Да, в конституционната рамка има такава предвидна хипотеза, която досега никога не се е случвала, разбира се, тя е доста особена,но в случай ако се случи- разбира се. Нали разбирате, че заемането на тримата големи от един човек вече е твърде твърде екзотично и аз смятам, че такава хипотеза е много малко вероятно да се случи. Нека да бъдем реални“.