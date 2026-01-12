Свинско с черено вино на тиган

Необходими продукти:
- 800 грама свински бут без кост
- 150 мл червено вино
- 2 глави лук (ситно нарязан)
- 2 супени лъжици доматено пюре
- 1 супена лъжица брашно
- 500 мл вода (топла)
- На вкус – подправки (черен/червен пипер, дафинов лист, сол)
Начин на приготвяне:
Нарежете, подсушете и запържете месото в тиган до зачервяване.
Добавете лука, брашното, червения пипер и доматеното пюре. Задушете.
Залейте с виното и топлата вода. Добавете подправките и дафиновия лист.
Варете на слаб огън (къкрене), докато месото омекне напълно (при нужда долейте гореща вода).