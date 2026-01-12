Свинско с черено вино на тиган

Необходими продукти:

800 грама свински бут без кост

150 мл червено вино

2 глави лук (ситно нарязан)

2 супени лъжици доматено пюре

1 супена лъжица брашно

500 мл вода (топла)

На вкус – подправки (черен/червен пипер, дафинов лист, сол)

Начин на приготвяне:

Нарежете, подсушете и запържете месото в тиган до зачервяване.

Добавете лука, брашното, червения пипер и доматеното пюре. Задушете.

Залейте с виното и топлата вода. Добавете подправките и дафиновия лист.

Варете на слаб огън (къкрене), докато месото омекне напълно (при нужда долейте гореща вода).