Свинско с черено вино на тиган

Дата:
от: Готви със Струма
( 348 )

Необходими продукти:

  • 800 грама свински бут без кост
  • 150 мл червено вино
  • 2 глави лук (ситно нарязан)
  • 2 супени лъжици доматено пюре
  • 1 супена лъжица брашно
  • 500 мл вода (топла)
  • На вкус – подправки (черен/червен пипер, дафинов лист, сол)

Начин на приготвяне:

Нарежете, подсушете и запържете месото в тиган до зачервяване.

Добавете лука, брашното, червения пипер и доматеното пюре. Задушете.

Залейте с виното и топлата вода. Добавете подправките и дафиновия лист.

Варете на слаб огън (къкрене), докато месото омекне напълно (при нужда долейте гореща вода).

