Топ теми

ЧЕРНА ВЕСТ! Почина дългогодишният футболен рефер и дежурен делегат на БФС Георги Андонов

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 578 )

Дългогодишният футболен рефер и дежурен делегат на БФС Георги Андонов почина на 88г. в Благоевград вчера. Бащата на ексдепутата Йордан Андонов и футболния съдия Александър Андонов беше един от най-коректните представители на реферската гилдия в Югозападна България. Приживе последователно бе награждаван с бронзова, сребърна и златна значка на БФС. До последния си дъх не пропускаше възможност да се качи на стадион Христо Ботев, за да погледа любимия си отбор „Пирин“. Погребението на Георги Андонов е днес от 13.00 ч. на Старите гробища в Благоевград.

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *